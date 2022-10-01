Тренер «Тоттенхэма» Конте — об «Арсенале»: мы играем в Лиге чемпионов, а они в Лиге Европы

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте после поражения от «Арсенала» (1:3) в лондонском дерби в рамках английской Премьер-лиги высказался о том, что предстоит его команде, а также вспомнил итоги прошлого сезона, когда «шпоры» опередили «канониров» в турнирной таблице.

«Мы старались изо всех сил, стараемся совершенствоваться, идём от игры к игре, чтобы увидеть, что произойдёт в конце сезона. Конечно, мы должны попытаться стать лучше, но я повторю свою мысль — «Тоттенхэм» только начинает пытаться быть конкурентоспособным. Мы должны продолжать работать и шаг за шагом совершенствоваться в ожидании, а не в надежде. Для нас есть только одно слово — работать. Нам нужно двигаться дальше и теперь сосредоточиться на игре в Лиге чемпионов.

Не забывайте, что в прошлом сезоне мы отставали от «Арсенала» на четыре очка, до конца оставалось две игры, а теперь мы играем в Лиге чемпионов, а они в Лиге Европы, поэтому нам нужен большой толчок, чтобы идти вперёд в этом турнире», — сказал Конте в интервью talkSPORT.

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