Тренер «Тоттенхэма» Конте — об «Арсенале»: мы играем в Лиге чемпионов, а они в Лиге Европы

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте после поражения от «Арсенала» (1:3) в лондонском дерби в рамках английской Премьер-лиги высказался о том, что предстоит его команде, а также вспомнил итоги прошлого сезона, когда «шпоры» опередили «канониров» в турнирной таблице.
«Мы старались изо всех сил, стараемся совершенствоваться, идём от игры к игре, чтобы увидеть, что произойдёт в конце сезона. Конечно, мы должны попытаться стать лучше, но я повторю свою мысль — «Тоттенхэм» только начинает пытаться быть конкурентоспособным. Мы должны продолжать работать и шаг за шагом совершенствоваться в ожидании, а не в надежде. Для нас есть только одно слово — работать. Нам нужно двигаться дальше и теперь сосредоточиться на игре в Лиге чемпионов.
Не забывайте, что в прошлом сезоне мы отставали от «Арсенала» на четыре очка, до конца оставалось две игры, а теперь мы играем в Лиге чемпионов, а они в Лиге Европы, поэтому нам нужен большой толчок, чтобы идти вперёд в этом турнире», — сказал Конте в интервью talkSPORT.
Фанаты «Марселя» сорвали флаг ЛГБТ на стадионе «Тоттенхэма»:
- 2 октября 2022
-
00:15
-
00:13
-
00:03
- 1 октября 2022
-
23:59
-
23:50
-
23:46
-
23:46
-
23:30
-
23:24
-
23:19
-
23:17
-
23:14
-
23:03
-
23:01
-
23:00
-
22:49
-
22:30
-
22:27
-
22:23
-
22:17
-
22:14
-
22:12
-
22:00
-
21:56
-
21:51
-
21:50
-
21:45
-
21:41
-
21:39
-
21:37
-
21:35
-
21:27
-
21:26
-
21:24
-
21:14