Коке побил клубный рекорд «Атлетико», продержавшийся 46 лет

Капитан мадридского «Атлетико» Коке побил клубный рекорд по количеству проведённых матчей за команду, сообщает ESPN.



Сегодня, 1 октября, 30-летний футболист провёл свой 554-й матч за мадридцев, в котором «Атлетико» обыграл «Севилью» (2:0). Он побил рекорд Аделардо Родригеса, который сыграл 553 встречи за клуб в период с 1959 по 1976 год.



«Пока моя карьера не закончится, я не буду думать, как прошли годы. Я стараюсь получать удовольствие и жить сегодняшним днём. Я доволен тем, что сделал, но хочу большего, буду продолжать бороться за победу своей команды и продолжать расти», — сказал Коке.



Коке дебютировал за «Атлетико» в 17 лет, в сентябре 2009 года выйдя на замену в матче с «Барселоной» (2:5).

0:2. Мората («Атлетико Мадрид») забивает после ошибки защитника: