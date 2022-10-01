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Спаллетти: универсальность Кварацхелии выводит его на стратосферный уровень

Спаллетти: универсальность Кварацхелии выводит его на стратосферный уровень
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Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти поделился мнением об игре грузинского полузащитника Хвичи Кварацхелии в матче итальянской Серии А с «Торино» (3:1). В прошедшей встрече 21-летний футболист забил один гол.

«Перед голом я сказал Хвиче перестать уходить далеко на фланг, потому что у него была возможность действовать ближе к воротам. Фланговые защитники «Торино» действительно поднимались очень высоко, и Кварацхелия оставался на фланге, а я хотел, чтобы он больше смещался к центру. Он отлично сыграл во втором тайме. Квара умеет играть и левой ногой, и правой, и универсальность выводит его на стратосферный уровень», — приводит слова Спаллетти DAZN.

«Наполи» занимает первое место в чемпионате Италии, набрав 20 очков после восьми матчей.

Миранчук вернулся на поле в Италии спустя 40 дней. И увидел шикарный гол Кварацхелии! Миранчук вернулся на поле в Италии спустя 40 дней. И увидел шикарный гол Кварацхелии!

Спаллетти принес на пресс-конференцию 2 розы:

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