Спаллетти: универсальность Кварацхелии выводит его на стратосферный уровень

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти поделился мнением об игре грузинского полузащитника Хвичи Кварацхелии в матче итальянской Серии А с «Торино» (3:1). В прошедшей встрече 21-летний футболист забил один гол.
«Перед голом я сказал Хвиче перестать уходить далеко на фланг, потому что у него была возможность действовать ближе к воротам. Фланговые защитники «Торино» действительно поднимались очень высоко, и Кварацхелия оставался на фланге, а я хотел, чтобы он больше смещался к центру. Он отлично сыграл во втором тайме. Квара умеет играть и левой ногой, и правой, и универсальность выводит его на стратосферный уровень», — приводит слова Спаллетти DAZN.
«Наполи» занимает первое место в чемпионате Италии, набрав 20 очков после восьми матчей.
Спаллетти принес на пресс-конференцию 2 розы:
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