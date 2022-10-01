Гончаренко — о победе над «Локомотивом»: мы всё ещё находимся внизу таблицы

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко после победы над «Локомотивом» со счётом 4:2 в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги высказался о положении екатеринбургской команды в турнирной таблице чемпионата, а также прокомментировал реализацию своих подопечных.

«Много нереализованных моментов в матче? Давайте не будем «петь дифирамбы», потому что мы здраво должны подходить к ситуации. Мы всё ещё находимся внизу [турнирной таблицы], и нам достаточно тяжело. Мы и так сегодня забили четыре мяча на выезде, и я считаю, что это очень хороший показатель. У нас три очка — нам это важно. И ещё важнее — подойти к следующим играм в хорошей готовности», — цитирует Гончаренко официальный сайт клуба.

После проведённой встречи «Урал» в турнирной таблице занимает предпоследнее место с семью очками. «Локомотив», набравший девять очков, идёт на 12-й позиции. В следующем туре подопечные Виктора Гончаренко встретятся с «Химками», а железнодорожники сыграют с «Сочи».

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