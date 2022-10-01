Гончаренко — о победе над «Локомотивом»: мы всё ещё находимся внизу таблицы

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко после победы над «Локомотивом» со счётом 4:2 в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги высказался о положении екатеринбургской команды в турнирной таблице чемпионата, а также прокомментировал реализацию своих подопечных.
«Много нереализованных моментов в матче? Давайте не будем «петь дифирамбы», потому что мы здраво должны подходить к ситуации. Мы всё ещё находимся внизу [турнирной таблицы], и нам достаточно тяжело. Мы и так сегодня забили четыре мяча на выезде, и я считаю, что это очень хороший показатель. У нас три очка — нам это важно. И ещё важнее — подойти к следующим играм в хорошей готовности», — цитирует Гончаренко официальный сайт клуба.
После проведённой встречи «Урал» в турнирной таблице занимает предпоследнее место с семью очками. «Локомотив», набравший девять очков, идёт на 12-й позиции. В следующем туре подопечные Виктора Гончаренко встретятся с «Химками», а железнодорожники сыграют с «Сочи».
Легионеры, получившие гражданство РФ:
- 2 октября 2022
-
00:25
-
00:15
-
00:13
-
00:03
- 1 октября 2022
-
23:59
-
23:50
-
23:46
-
23:46
-
23:30
-
23:24
-
23:19
-
23:17
-
23:14
-
23:03
-
23:01
-
23:00
-
22:49
-
22:30
-
22:27
-
22:23
-
22:17
-
22:14
-
22:12
-
22:00
-
21:56
-
21:51
-
21:50
-
21:45
-
21:41
-
21:39
-
21:37
-
21:35
-
21:27
-
21:26
-
21:24