Гол Левандовского принёс «Барселоне» победу над «Мальоркой»

Сегодня, 1 октября, на стадионе «Иберостар» в Пальма-де-Мальорке проходил матч 7-го тура чемпионата Испании. Встречались местная «Мальорка» и «Барселона». Финальный свисток Хесуса Хиля Мансано зафиксировал победу гостевой команды со счётом 1:0.
Счёт в матче был открыт на 20-й минуте: польский нападающий гостей Роберт Левандовски откликнулся на передачу Ансу Фати и нанёс точный удар, который стал для него девятым в семи матчах нынешнего сезона чемпионата Испании. Также на счету футболиста две результативные передачи в турнире.
Гол Левандовского. Видеоролик:
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«Барселона» набрала 19 очков и промежуточно вышла на первую строчку турнирной таблицы. «Мальорка» (8) — 10-я.
«Чемпионат» проводил текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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