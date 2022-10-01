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Гол Левандовского принёс «Барселоне» победу над «Мальоркой»

Гол Левандовского принёс «Барселоне» победу над «Мальоркой»
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Сегодня, 1 октября, на стадионе «Иберостар» в Пальма-де-Мальорке проходил матч 7-го тура чемпионата Испании. Встречались местная «Мальорка» и «Барселона». Финальный свисток Хесуса Хиля Мансано зафиксировал победу гостевой команды со счётом 1:0.

Счёт в матче был открыт на 20-й минуте: польский нападающий гостей Роберт Левандовски откликнулся на передачу Ансу Фати и нанёс точный удар, который стал для него девятым в семи матчах нынешнего сезона чемпионата Испании. Также на счету футболиста две результативные передачи в турнире.

Гол Левандовского. Видеоролик:

Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.

«Барселона» набрала 19 очков и промежуточно вышла на первую строчку турнирной таблицы. «Мальорка» (8) — 10-я.

Испания - Примера. 7-й тур
01 октября 2022, суббота. 22:00 МСК
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Окончен
0 : 1
Барселона
Барселона
0:1 Левандовски – 20'

«Чемпионат» проводил текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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