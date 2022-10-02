Вундеркинда «Байера» хотят подписать «Реал», «Ливерпуль», «Бавария» и «Челси»
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Полузащитник леверкузенского «Байера» Флориан Вирц входит в сферу интересов топ-команд Европы. Одним из ключевых претендентов на подписание 19-летнего футболиста называется мюнхенская «Бавария». Также Вирцем интересуются мадридский «Реал», «Ливерпуль» и «Челси». Об этом сообщает Calciomercato.com.
Вирц — воспитанник «Кёльна», в «Байере» он оказался в январе 2020 года за € 200 тыс. Сейчас рыночная стоимость немецкого футболиста оценивается в € 70 млн. В данное время Флориан восстанавливается после разрыва крестообразной связки, но всего за леверкузенский клуб он в 78 матчах забил 19 голов и отдал 22 результативные передачи. Соглашение между сторонами рассчитано до лета 2027 года.
Самые результативные клубы в АПЛ. Видеоролик:
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