«Милан» обыграл «Эмполи» в матче Серии А, команды забили три гола в дополнительное время

Сегодня, 1 октября, состоялся матч 8-го тура итальянской Серии А, в котором «Милан» гостил у «Эмполи». Встреча проходила на стадионе «Карло Кастеллани». Стартовый свисток арбитра прозвучал в 21:45 мск.
Хозяева дали бой титулованному сопернику, не сильно отстав от него по ударам (15-17 в пользу «Милана» ближе к концу игры). Однако приложенных усилий команде не хватило. На 79-й минуте хорватский нападающий Андре Ребич сумел реализовать голевой момент после передачи португальского вингера Рафаэла Леау. Несмотря на пропущенный мяч, «Эмполи» не сдался, и уже в компенсированное арбитром время, на 92-й минуте встречи, полузащитник Недим Байрами уверенно реализовал штрафной удар и сравнял счёт в матче. Но «Милан» не сдался и почти сразу же снова вышел вперёд — гол забил защитник Фоде Балло-Туре. На 97-й минуте Рафаэл Леау установил итоговый счёт встречи — 3:1.
После этой победы «Милан» набрал 17 очков и поднялся на третью строчку турнирной таблицы. «Эмполи» остался на 14-м месте — у них семь очков.
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