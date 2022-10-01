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Тебас — о Суперлиге: Перес выдвигает предложения, способные убить «Реал» и остальные клубы

Тебас — о Суперлиге: Перес выдвигает предложения, способные убить «Реал» и остальные клубы
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Глава Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал возможность создания Суперлиги Европы.

«Флорентино Перес останется в истории одним из лучших клубных президентов. Но быть великим руководителем клуба не значит быть великим руководителем лиги. По незнанию Перес выдвигает предложения, способные убить остальные команды и сам «Реал», – написал Тебас в одной из своих соцсетей.

Напомним, в апреле 2021 года 12 европейских клубов объявили о создании Европейской Суперлиги. Однако через два дня турнир покинули большинство команд, и проект был приостановлен.

В апреле коммерческий суд Мадрида отменил меры, которые не позволяли УЕФА и Международной федерации футбола (ФИФА) применять санкции в отношении клубов, планировавших создать новый турнир.

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