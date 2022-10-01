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Голы Месси и Мбаппе помогли «ПСЖ» обыграть дома «Ниццу»

Голы Месси и Мбаппе помогли «ПСЖ» обыграть дома «Ниццу»
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«ПСЖ» одержал победу над «Ниццей» в матче 9-го тура французской Лиги 1 со счётом 2:1. Встреча прошла в Париже на стадионе «Парк де Пренс».

В составе «ПСЖ» голами отметились аргентинский форвард Лионель Месси на 29-й минуте, а также французский нападающий Килиан Мбаппе, вышедший на замену на 58-й минуте и забивший на 83-й. Единственный гол «Ниццы» на 47-й минуте забил форвард Гаэтан Лаборде.

«ПСЖ» вернулся на первое место, клуб заработал 25 очков после девяти проведённых встреч. «Ницца» — на 13-й строчке, заработав восемь баллов.

В следующем матче парижане сыграют в гостях с «Реймсом» (8 октября, стартовый свисток — в 22:00 по московскому времени), «Ницца» в следующем туре встретится дома с «Труа» (9 октября, 16:00 мск).

Франция - Лига 1. 9-й тур
01 октября 2022, суббота. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
2 : 1
Ницца
Ницца
1:0 Месси – 29'   1:1 Лаборде – 47'   2:1 Мбаппе – 83'
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