Гол Кварацхелии и дубль Ангиссы — в видеообзоре победы «Наполи» над «Торино»

Вчера, 1 октября, состоялся матч 8-го тура итальянской Серии А, в котором «Наполи» на своём поле принимал «Торино». Встреча проходила на стадионе «Диего Армандо Марадона». Стартовый свисток прозвучал в 16:00 мск.
Хозяева достаточно быстро обеспечили себе комфортное преимущество. На шестой минуту Андре Замбо Ангисса открыл счёт в матче после передачи Мариу Руя. Через шесть минут Ангисса сумел оформить дубль после голевого паса Маттео Политано. На 37-й минуте полузащитник Хвича Кварацхелия довёл счёт до разгромного, ассистировал ему Пётр Зелиньски. Под конец первой половины встречи, на 44-й минуте, футболист «Торино» Арнальдо Антонио Санабрия сумел отыграть один мяч. Российский полузащитник Алексей Миранчук, недавно восстановившийся после травмы, был заменён на 69-й минуте. Финальный свисток сигнализировал об уверенной победе «Наполи» со счётом 3:1.
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