Видеообзор победы «Ромы» над «Интером» в матче Серии А

Вчера, 1 октября, состоялся матч 8-го тура итальянской Серии А, в котором миланский «Интер» принимал «Рому» из Рима. Встреча проходила на стадионе «Сан-Сиро». Стартовый свисток арбитра прозвучал в 19:00 мск.
Первыми отличились хозяева благодаря голу Эдина Джеко на 12-й минуте встречи, но после просмотра момента взятия ворот системой VAR забитый мяч отменили. Однако на 30-й минуте Федерико Димарко сумел вывести миланцев вперёд после передачи Николо Бареллы. Надолго преимущество не сохранилось, и уже через девять минут Пауло Дибала сравнял счёт в матче, ассистировал ему Леонардо Спинаццола. На 75-й минуте Крис Смоллинг сумел реализовать свой голевой момент, пас на него отдал Лоренцо Пеллегрини. Финальный свисток арбитра сигнализировал о победе «Ромы» со счётом 2:1.
- 2 октября 2022
-
00:59
-
00:52
-
00:42
-
00:35
-
00:30
-
00:25
-
00:15
-
00:13
-
00:03
- 1 октября 2022
-
23:59
-
23:50
-
23:46
-
23:46
-
23:30
-
23:24
-
23:19
-
23:17
-
23:14
-
23:03
-
23:01
-
23:00
-
22:49
-
22:30
-
22:27
-
22:23
-
22:17
-
22:14
-
22:12
-
22:00
-
21:56
-
21:51
-
21:50
-
21:45
-
21:41
-
21:39