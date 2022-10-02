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Стефано Пиоли прокомментировал победу «Милана» над «Эмполи»

Стефано Пиоли прокомментировал победу «Милана» над «Эмполи»
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Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал победу над «Эмполи» (3:1) в матче 8-го тура итальянской Серии А.

«Это командная победа. Мы стремимся развивать друг друга и делать всё, что в наших силах. Мне повезло, что у меня много игроков и все они доступны. Это был напряжённый матч, у нас были много моментов в первые полчаса.

Мы не смотрим на турнирную таблицу. Мы проиграли «Наполи» после очень длинной беспроигрышной серии. Из-за перерыва на матчи сборных мы работали вместе только с четверга, и мы знали все трудности матча. Безусловно, «Эмполи» смог лучше использовать перерыв, но я думаю, что первые 20–25 минут мы провели качественно. Это была напряжённая игра, сначала соперник сравнял, а затем мы снова вышли вперёд. Это, безусловно, победа, которая придаёт нам уверенности. Поздравляю команду, сегодня важно было хорошо выступить, потому что я уже посмотрел матч «Челси» [с «Кристал Пэлас»], и нам придётся много работать», — цитирует Пиоли журналист Альфредо Педулла.

Спаллетти принес на пресс-конференцию две розы:

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