Хави побил рекорд Зидана, не проиграв в 18-й выездной встрече подряд

«Барселона» одержала победу в матче 7-го тура чемпионата Испании над «Мальоркой» со счётом 1:0.



Каталонский клуб не проиграл ни разу за 18 выездных матчей в испанской Примере под руководством Хави. У 42-летнего специалиста 13 побед и пять ничьих в гостевых встречах на посту главного тренера «Барсы».



Хави побил рекорд, установленный в 2016 году Зинедином Зиданом на посту наставника мадридского «Реала». Тогда «Королевский клуб» одержал 13 побед и четыре раза сыграл вничью в гостях.



Отметим, что в следующем гостевом матче «Барселона» в чемпионате Испании сыграет с «Реалом». Игра состоится 16 октября. Также «Барса» проведёт две встречи в Лиге чемпионов с «Интером» (4 и 12 октября) и примет дома «Сельту» в рамках чемпионата Испании (9 октября).

0:1. Левандовски («Барселона») открывает счёт классным ударом: