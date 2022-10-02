Хави похвалил Левандовского за победный гол, но сделал акцент на качественной обороне

Главный тренер «Барселоны» Хави подвёл итоги победы над «Мальоркой» в матче 7-го тура чемпионата Испании. Результат команде обеспечил точный удар Роберта Левандовского.
«Сегодняшняя победа очень важна. Матч прошёл после паузы на сборные, а это всегда сложно. То, какой получилась игра с «Мальоркой», об этом говорит. Нам не удалось забить больше одного мяча. Левандовски, конечно, очень хорош. И тер Штеген великолепен!
Но я бы не хотел останавливаться только на них. Мы сегодня были хороши в обороне. Вся линия действовала на высочайшем уровне. Пике и Жорди Альба сыграли просто превосходно, Кристенсен тоже отлично. Будут ли изменения в составе в матче Лиги чемпионов? У нас большой состав, и мы, естественно, планируем ротацию, потому что очень сложно играть каждые три дня. Каждый может выйти в старте», – приводит слова Хави Mundo Deportivo.
Польский форвард «Барселоны» Роберт Левандовски забил на 20-й минуте: он откликнулся на передачу Ансу Фати и нанёс точный удар, который стал для него девятым в семи матчах нынешнего сезона чемпионата Испании. Также на счету футболиста две результативные передачи в турнире.
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