Дубль и голевая передача Черышева за «Венецию» в матче с «Кальяри». Видео

Российский полузащитник «Венеции» Денис Черышев в матче 7-го тура итальянской Серии В с «Кальяри» забил два мяча и отдал одну голевую передачу.



Игра получилась обоюдоострой: в первом тайме футболисты «Кальяри» нанесли 10 ударов по воротам против девяти от соперника и ушли на перерыв, ведя в счёте благодаря голу полузащитника Марко Манкосу. Но в начале второго тайма финский нападающий «Венеции» Йоэль Похьянпало ударом головой после подачи углового сравнял счёт.

А выход на замену россиянина Черышева на 61-й минуте стал для «Венеции» судьбоносным. Денис отличился дважды, на 64-й и 66-й минутах. В первом случае он вовремя подоспел на добивание после удара Новаковича, который отбил голкипер. А во втором голевом эпизоде Радунович отразил уже мощный выстрел самого россиянина, но Черышев вновь добил мяч в сетку. И на этом Денис не остановился, на 82-й минуте ассистировав Риджесиано Хапсу.

Видеообзор матча размещён на официальном YouTube-канале Серии B — Lega B.

После семи туров «Венеция» занимает 12-е место в турнирной таблице, набрав восемь очков. Выше команды Черышева на расстоянии одной победы располагаются СПАЛ, «Зюйдтироль», «Кальяри» и «Козенца». А триумвират лидеров с 15 очками составляют «Реджина», «Бари» и «Брешия».