Артета – о лидерстве «Арсенала» в АПЛ: мы голодны, но ещё ничего не сделали

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета после победы в лондонском дерби над «Тоттенхэмом» (3:1) высказался о локальных успехах команды и лидерстве в таблице английской Премьер-лиги.



«Такая победа добавляет информации нам и игрокам, а также вселяет уверенность в том, что мы можем играть настолько хорошо против такого соперника. Всегда здорово смотреть в турнирную таблицу и видеть свою команду на такой позиции, где мы сейчас находимся. Это даёт большой подъём духа, хорошие чувства. Но мы не теряем концентрации. Полностью сосредоточены на своей игре. Поверьте мне, у нас очень голодная и скромная команда.



Мы знаем, где находимся. И мы ещё ничего не сделали, ничего не добились. Есть много вещей, которые нужно улучшать в игре, и это именно то направление, в котором мы продолжаем двигаться. «Арсенал» – претендент на титул? Я оставлю эту тему вам, ребята, честно. Мы только в начале пути. Таблица говорит о чём-то, но это не то, на что мы смотрим», – приводит слова Артеты официальный сайт «Арсенала».



В матче с «Тоттенхэмом» у «канониров» отличились Томас Парти, Габриэл Жезус и Гранит Джака. У соперника пенальти реализовал Гари Кейн.