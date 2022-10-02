Главный тренер «Локомотива» рассказал, что мешало Педриньо проявить себя с «Уралом»

Наставник московского «Локомотива» Йозеф Циннбауэр после поражения от «Урала» (2:4) оценил игру Педриньо и ответил на вопрос, почему бразилец не вступал в единоборства и не накрывал оппонентов.



«Для любого игрока группы атаки сложно, когда команда оказывается в меньшинстве. Педро Габриэл не так давно к нам присоединился, у него было не так много тренировок с командой. Вдесятером мы должны были перестроиться и играть немного по-другому, но это касается всей команды. Из-за этого удаления Педро не мог играть в тот футбол, который привык показывать при равных составах. Это в какой-то степени повлияло на его игру.



Много потерь, не вступал в единоборства, не накрывал оппонентов и до удаления? Вы правы. Мы должны с ним над этим поработать. Нам надо донести до футболиста, как команда должна играть в центре поля, особенно когда находится без мяча. Несколько дней назад Педро Габриэл забил четыре гола. Конечно, соперник обратил на это внимание. Поэтому сегодня больше его накрывали, усложняли ему задачу. Ему было не так легко бегать, играть, овладевать мячом. Каждый раз, когда он получал пас, два-три игрока соперника сразу выдвигались ближе к нему. С другой стороны, тем, что он оттягивал футболистов на себя, у его партнёров появлялось больше пространства, им становилось легче. К сожалению, в конечном итоге это не сработало. Но сегодня не Педро Габриэл проиграл матч», – приводит слова Циннбауэра официальный сайт «Локомотива».