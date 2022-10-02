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«Северный Лондон — красный». Зинченко отреагировал на победу «Арсенала» над «Тоттенхэмом»

«Северный Лондон — красный». Зинченко отреагировал на победу «Арсенала» над «Тоттенхэмом»
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Вчера, 1 октября, матче 9-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» принимал «Тоттенхэм Хотспур». Встреча прошла на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» в Лондоне и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

После окончания игры украинский полузащитник «пушкарей» Александр Зинченко отреагировал на победу своего клуба. «Северный Лондон – красный. Важные три очка. Впереди ещё длинный путь. Вперёд, «канониры». Болельщики были нереальными», — написал Зинченко в одной из социальных сетей.

Напомним, во вчерашнем матче Зинченко провёл на поле 73 минуты, не отметившись результативными действиями.

После восьми туров АПЛ «Арсенал» возглавляет турнирную таблицу чемпионата, имея в активе 21 очко. «Тоттенхэм», в свою очередь, занимает третье место, набрав 17 очков.

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