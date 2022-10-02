«Северный Лондон — красный». Зинченко отреагировал на победу «Арсенала» над «Тоттенхэмом»

Вчера, 1 октября, матче 9-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» принимал «Тоттенхэм Хотспур». Встреча прошла на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» в Лондоне и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.
После окончания игры украинский полузащитник «пушкарей» Александр Зинченко отреагировал на победу своего клуба. «Северный Лондон – красный. Важные три очка. Впереди ещё длинный путь. Вперёд, «канониры». Болельщики были нереальными», — написал Зинченко в одной из социальных сетей.
Напомним, во вчерашнем матче Зинченко провёл на поле 73 минуты, не отметившись результативными действиями.
После восьми туров АПЛ «Арсенал» возглавляет турнирную таблицу чемпионата, имея в активе 21 очко. «Тоттенхэм», в свою очередь, занимает третье место, набрав 17 очков.
- 2 октября 2022
-
06:00
-
05:48
-
05:06
-
04:10
-
03:40
-
03:24
-
02:59
-
02:34
-
02:04
-
00:59
-
00:52
-
00:42
-
00:35
-
00:30
-
00:25
-
00:15
-
00:13
-
00:03
- 1 октября 2022
-
23:59
-
23:50
-
23:46
-
23:46
-
23:30
-
23:24
-
23:19
-
23:17
-
23:14
-
23:03
-
23:01
-
23:00
-
22:49
-
22:30
-
22:27
-
22:23
-
22:17