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Президент Украины Зеленский подписал закон о передаче телеправ клубам УПЛ

Президент Украины Зеленский подписал закон о передаче телеправ клубам УПЛ
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Владимир Зеленский, являющийся президентом Украины, подписал закон «О внесении изменений в Закон Украины „О физической культуре и спорте“, сообщает Голос Украины (официальный печатный орган Верховной Рады).

Согласно новым изменениям, владельцами телеправ становится не УАФ, как было ранее, а клубы Украинской Премьер-Лиги, являющиеся хозяевами поля в конкретном матче.

Отныне в украинском законодательстве понятия «спортивное мероприятие» и «спортивное соревнование» имеют разное значение. Поскольку матчи УПЛ подпадают под понятие «спортивное мероприятие», то теперь клубы сами могут решать, где проводить прямые трансляции поединков. Также у клубов появилась возможность передачи прав другим трансляторам.

Изменения в указанный закон вступили в силу с 1 октября.

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