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127 человек погибли на стадионе после матча чемпионата Индонезии по футболу

127 человек погибли на стадионе после матча чемпионата Индонезии по футболу
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В рамках 11-го тура чемпионата Индонезии на стадионе «Канджурухан» в Маланге проходил матч между «Аремой» и «Персебаей». (2:3). Потасовка после игры закончилась трагедией, унёсшей жизни 127 человек, сообщает Reuters.

Поединок между командами считается местным дерби, поэтому к нему было приковано большое внимание со стороны фанатов, заполнивших стадион. После финального свистка поведение болельщиков «Аремы» переросло в беспорядки и служба безопасности увела футболистов с поля. Далее фанаты вырвались на газон и между ними и полицией произошла стычка. Разъярённые болельщики начали бросать в силовиков различные предметы, на что те применили в ответ дубинки и гранаты со слезоточивым газом.

Это вызвало панику в толпе, огромное количество фанатов принялось разбегаться по сторонам, что спровоцировало давку. Многие болельщики упали и оказались под ногами толпы.

После применения полицией слезоточивого газа у фанатов возникли проблемы с дыханием, они теряли сознание и падали на газон. По данным полиции, 34 человека погибли во время давки на стадионе, остальные жертвы скончались в больнице. Среди погибших — двое полицейских.

Министр безопасности страны заявил, что количество зрителей превышало предельную допустимость стадиона: на матч было продано 42 тысячи билетов при вместимости в 38 тысяч зрителей.

После случившегося футбольная ассоциация Индонезии приостановила проведение матчей на неделю, а также запретила «Ареме» проводить игры на домашнем стадионе до конца сезона.

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