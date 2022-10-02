Фабрегас: Артета не даёт игрокам «Арсенала» много свободы
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Бывший капитан «Арсенала» Сеск Фабрегас поделился мнением о работе главного тренера лондонского клуба Микеля Артеты.
«Думаю, все люди разные. Каждый тренер индивидуален и имеет свои требования. Арсен Венгер всегда давал мне большую свободу быть собой. У Микеля всё несколько по-своему. Он не даёт игрокам много свободы. Он хочет, чтобы игра команды была сфокусирована на его подходе, а не на индивидуальных решениях футболистов», — приводит слова Фабрегаса Mirror.
Напомним, накануне «Арсенал» обыграл «Тоттенхэм Хотспур» в домашнем матче 9-го тура английской Премьер-лиги со счётом 3:1. «Канониры» в восьми матчах набрали 21 очко и занимают первое место в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2022/2023.
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