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Фабрегас: Артета не даёт игрокам «Арсенала» много свободы

Фабрегас: Артета не даёт игрокам «Арсенала» много свободы
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Бывший капитан «Арсенала» Сеск Фабрегас поделился мнением о работе главного тренера лондонского клуба Микеля Артеты.

«Думаю, все люди разные. Каждый тренер индивидуален и имеет свои требования. Арсен Венгер всегда давал мне большую свободу быть собой. У Микеля всё несколько по-своему. Он не даёт игрокам много свободы. Он хочет, чтобы игра команды была сфокусирована на его подходе, а не на индивидуальных решениях футболистов», — приводит слова Фабрегаса Mirror.

Напомним, накануне «Арсенал» обыграл «Тоттенхэм Хотспур» в домашнем матче 9-го тура английской Премьер-лиги со счётом 3:1. «Канониры» в восьми матчах набрали 21 очко и занимают первое место в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2022/2023.

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