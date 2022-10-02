Круговой — о 0:3 со «Спартаком»: «Зениту» главное не унывать

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Данил Круговой высказался о поражении своей команды в матче 3-го тура группового этапа Кубка России со «Спартаком» (0:3). Также он поделился мнением по поводу плохих результатов сине-бело-голубых в нынешнем розыгрыше Кубка страны.
«К сожалению, в Кубке у нас что-то пока идет не очень. Крайне плохая статистика и по результативности, и в обороне: пять пропустили и всего два забили. Моменты свои не реализуем. А когда уступаем в счёте, бежим отыгрываться и снова пропускаем на контратаках. Обидно, конечно. Но мы сделаем выводы и в оставшихся матчах Кубка будем выходить на поле по-другому.
Был ли серьёзный разговор в раздевалке после матча со «Спартаком»? Тут нет ничего необычного. Мы всегда разговариваем в раздевалке — после победных матчей тоже. Главное — вынести из поражения от «Спартака» что-то рациональное. А там есть что взять. Ну и главное — не унывать», — приводит слова Кругового «Матч ТВ».
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