Тренер «Реала» Анчелотти рассказал о состоянии Бензема
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти в преддверии матча 7-го тура Примеры с «Осасуной» рассказал о состоянии форварда Карима Бензема.
«Бензема чувствует себя очень хорошо, мы планируем включить его в стартовый состав. Карим был с командой на протяжении всей недели. Его физическое состояние в норме, он сумел полноценно восстановиться, а потом отлично поработал.
«Реал» был хорош без Бензема? Он не забивал, потому что не играл. Карим сейчас такой же, как и всегда. Скоро мы вновь увидим его в деле. Вернёмся к этому разговору, когда он опять продемонстрирует свою эффективность», — приводит слова Анчелотти Marca.
Напомним, Бензема получил повреждение во встрече группового этапа Лиги чемпионов с «Селтиком» (3:0) 6 сентября.
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