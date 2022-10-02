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Защитник «Локомотива» Живоглядов прокомментировал поражение в матче с «Уралом»

Защитник «Локомотива» Живоглядов прокомментировал поражение в матче с «Уралом»
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Защитник московского «Локомотива» Дмитрий Живоглядов прокомментировал поражение своей команды в матче 11-го тура РПЛ с «Уралом» (2:4).

«Тяжело что-то говорить. Мы проиграли матч, в котором дома должны побеждать. Конечно, надо исправлять ситуацию, в которой мы оказались. Завтра тренировка – будем разбираться, тренер скажет, что и как.

Мне не особо было видно момент с удалением Ненахова, а повтор я ещё не смотрел. Но в любом случае мы должны играть, а не разваливаться. Даже вдесятером.

Я вышел только при 0:4. На самом деле очень тяжело смотреть, как твоя команда проигрывает, а ты ничего не можешь сделать. Это давит», — сказал Дмитрий Живоглядов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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