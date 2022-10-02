Литвинов: Федун живёт «Спартаком». Он заслуживал выиграть больше трофеев

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов высказался о бывшем президенте московского клуба Леониде Федуне и его супруге Зареме Салиховой. По словам футболиста, Федун живёт «Спартаком», а Зарема была близка к игрокам команды и всегда смотрела все матчи красно-белых.

«Общался ли с Федуном? Почти нет. После игры он мог подойти и сказать: «Молодец, хорошо сыграл». Леонид Арнольдович живёт «Спартаком». Я уверен, что Леонид Арнольдович заслуживал выиграть больше трофеев со «Спартаком». Учитывая, сколько он сделал для клуба, он достоин большего.

Общался ли я лично с Заремой? Прямо близкого общения не было: после победы в Кубке России она поздравила нас на банкете и после других матчей тоже говорила что-то. Если честно, не слежу за инфоповодами. Зачастую многих высказываний Заремы не слышал. Зарема была близка к нам и всегда смотрела все игры», — приводит слова Литвинова «РБ Спорт».

Напомним, Леонид Федун был президентом «Спартака» более 18 лет. В его эпоху красно-белые выиграли три турнира — чемпионат, Кубок и Суперкубок России.