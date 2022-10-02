Литвинов: Федун живёт «Спартаком». Он заслуживал выиграть больше трофеев

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов высказался о бывшем президенте московского клуба Леониде Федуне и его супруге Зареме Салиховой. По словам футболиста, Федун живёт «Спартаком», а Зарема была близка к игрокам команды и всегда смотрела все матчи красно-белых.
«Общался ли с Федуном? Почти нет. После игры он мог подойти и сказать: «Молодец, хорошо сыграл». Леонид Арнольдович живёт «Спартаком». Я уверен, что Леонид Арнольдович заслуживал выиграть больше трофеев со «Спартаком». Учитывая, сколько он сделал для клуба, он достоин большего.
Общался ли я лично с Заремой? Прямо близкого общения не было: после победы в Кубке России она поздравила нас на банкете и после других матчей тоже говорила что-то. Если честно, не слежу за инфоповодами. Зачастую многих высказываний Заремы не слышал. Зарема была близка к нам и всегда смотрела все игры», — приводит слова Литвинова «РБ Спорт».
Напомним, Леонид Федун был президентом «Спартака» более 18 лет. В его эпоху красно-белые выиграли три турнира — чемпионат, Кубок и Суперкубок России.
- 2 октября 2022
-
11:00
-
10:53
-
10:50
-
10:45
-
10:35
-
10:12
-
10:11
-
09:56
-
09:47
-
09:32
-
09:30
-
09:30
-
09:25
-
08:14
-
07:46
-
07:28
-
06:00
-
05:48
-
05:06
-
04:10
-
03:40
-
03:24
-
02:59
-
02:34
-
02:04
-
00:59
-
00:52
-
00:42
-
00:35
-
00:30
-
00:25
-
00:15
-
00:13
-
00:03
- 1 октября 2022
-
23:59