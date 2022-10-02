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Дмитрий Булыкин: сейчас «Локомотив» летит к стыковым матчам

Дмитрий Булыкин: сейчас «Локомотив» летит к стыковым матчам
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Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал поражение железнодорожников в матче 11-го тура РПЛ с «Уралом» (2:4).

«После Кубка все ждали хорошей игры от «Локомотива», учитывая, что играли с аутсайдером. Ждали и очков, и хорошего настроения. Но получилось всё наоборот. Красная карточка испортила все планы, и «Локомотив» сейчас летит к стыковым матчам.

У некоторых футболистов были ошибки, кто-то поскальзывался неудачно, кто-то не то делал, и эти ошибки привели к таким голам. Тем более «Урал» почувствовал уверенность, когда забил и удвоил преимущество. Тяжело играть против такой команды в меньшинстве, когда всё у неё получается», – сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

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