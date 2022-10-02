Кухарчук: у «Химок» есть долги по зарплате. Я хочу играть, а на покушать у меня хватит

Полузащитник «Химок» Илья Кухарчук подтвердил, что подмосковный клуб имеет долги по зарплатам.

«Долги по зарплате? Ну да, есть такое. Но что поделать? Такая сейчас ситуация в клубе. Бросать сейчас лопату точно нельзя. Как объясняют? Никак. Говорят, что скоро выплатят. Терюшков говорил в прессе, что выплаты будут 10-го числа. Ждём 10 октября. Тяжело, но что сделать? Я хочу играть в футбол, а на покушать у меня хватит», — сказал Кухарчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Подмосковные «Химки» в 11 матчах набрали восемь очков и занимают 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Лидером соревнований является действующий чемпион страны санкт-петербургский «Зенит» (26).