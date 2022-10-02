Литвинов: не могу представить, что Малком выберет играть за сборную России

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов признался, что был бы не против натурализации бразильца Малкома из «Зенита». В то же время футболист красно-белых не может себе представить, что Малком выберет играть за сборную России.
«Хотел бы я, чтобы Малком играл за сборную России? Фернандес играл же, причём очень здорово. Я только рад, если сильные игроки будут играть за нашу сборную. Но, правда, в нынешних условиях не могу себе представить, что он выберет играть за сборную России», — приводит слова Литвинова «РБ Спорт».
Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что футболисты «Зенита» Малком и Клаудиньо хотят получить российское гражданство. Эту новость подтвердил агент бразильских игроков, а позже Малком и сам объяснил, почему захотел получить паспорт РФ.
- 2 октября 2022
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