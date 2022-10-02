Кухарчук: понимаем, что при Гогниеве у «Химок» нет результата. Главное, у нас есть игра

Полузащитник «Химок» Илья Кухарчук высказался по поводу неудачных результатов подмосковной команды.

«Фарт нужно заслужить. «Химкам» нужно его вернуть. Сейчас чуть не везёт. Но это приходит только через усердную работу и хорошее настроение. Унывать точно нельзя.



Понимаем, что при Гогниеве у нас нет побед и результата — это главная составляющая, но он придёт. Главное, что у нас есть игра. Я уверен, что хороший результат сто процентов придёт.



Я не играл с «Зенитом», был тогда травмирован, но могу сказать, что с ЦСКА всегда очень сложно играть. ЦСКА — большой клуб, всегда интересно играть с такими грандами», — сказал Кухарчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Подмосковные «Химки» в 11 матчах набрали восемь очков и занимают 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Лидером соревнований является действующий чемпион страны санкт-петербургский «Зенит» (26).