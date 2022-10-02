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Кухарчук: понимаем, что при Гогниеве у «Химок» нет результата. Главное, у нас есть игра

Кухарчук: понимаем, что при Гогниеве у «Химок» нет результата. Главное, у нас есть игра
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Полузащитник «Химок» Илья Кухарчук высказался по поводу неудачных результатов подмосковной команды.

«Фарт нужно заслужить. «Химкам» нужно его вернуть. Сейчас чуть не везёт. Но это приходит только через усердную работу и хорошее настроение. Унывать точно нельзя.

Понимаем, что при Гогниеве у нас нет побед и результата — это главная составляющая, но он придёт. Главное, что у нас есть игра. Я уверен, что хороший результат сто процентов придёт.

Я не играл с «Зенитом», был тогда травмирован, но могу сказать, что с ЦСКА всегда очень сложно играть. ЦСКА — большой клуб, всегда интересно играть с такими грандами», — сказал Кухарчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Подмосковные «Химки» в 11 матчах набрали восемь очков и занимают 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Лидером соревнований является действующий чемпион страны санкт-петербургский «Зенит» (26).

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