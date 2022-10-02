Хавбек «Кубани» Абдоков прокомментировал победу в дерби с «Краснодаром-2»

Полузащитник «Кубани» Нури Абдоков, вышедший на замену и забивший два гола в матче 12-го тура Мелбет Первой лиги с «Краснодаром-2», прокомментировал победу своей команды со счётом 4:0.

«Перед матчем был определённый ажиотаж. Две команды из одного города плюс на данный момент прямые конкуренты в таблице. В общем, игра за шесть очков. Здорово, что мы смогли уверенно выиграть эту встречу. Конечно, помог быстрый гол, но нужно отметить, что на протяжении всего матча мы выглядели достаточно убедительно. Получилось сохранить концентрацию, довольно организованно сыграли в обороне и развили успех.

Как удалось забить дважды, выйдя на замену за 10 минут до конца? Всё удачно получилось. Понятно, что любой футболист хочет играть с первых минут, но нужно искать свои шансы в любой ситуации. Неважно, 20, 10 или пять минут есть для этого. Сегодня всё отлично получилось в этом плане. Самое главное, что мы взяли три очка», — сказал Абдоков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.