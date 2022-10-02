Игрок «Спартака» Литвинов объяснил, почему упал уровень РПЛ
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Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов согласился с утверждением, что уровень Российской Премьер-Лиги понизился, и объяснил, почему это произошло.
«Согласен ли, что уровень РПЛ упал по сравнению с предыдущим сезоном? Учитывая все проблемы, которые у нас есть вокруг футбола, конечно, уровень упал — к нам стало приезжать меньше иностранцев, которые делали разницу и показывали высокий уровень футбола. Но думаю, что всё пока что не настолько плохо», — приводит слова Руслана Литвинова «РБ Спорт».
Напомним, ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от международных турниров. Также легионеры Российской Премьер-Лиги получили право приостанавливать контракты со своими клубами в одностороннем порядке.
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