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Живоглядов: у Циннбауэра своё видение. Могу только догадываться, почему не играю

Живоглядов: у Циннбауэра своё видение. Могу только догадываться, почему не играю
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Защитник московского «Локомотива» Дмитрий Живоглядов высказался о работе главного тренера железнодорожников Йозефа Циннбауэра.

«Почему не играю? Весной при Комппере выходил в старте в каждом матче, кроме одного из-за дисквалификации. В начале этого чемпионата было то же самое. Видимо, у Циннбауэра своё видение. Я его принимаю как игрок. Это футбол, могу только догадываться, почему так произошло.

После ухода Комппера Йозеф сразу начал вызывать нас и проводить личные беседы на разные темы. По моей игре никаких претензий у него не было. Говорит, что уверен во мне, что команда добавляет, когда я выхожу на поле.

Циннбауэр сразу объявил, что считает Гильерме, Баринова, Едвая, Жемалетдинова и меня лидерами команды. Много расспрашивал нас по поводу коллектива, просил ему помогать, потому что мы самые опытные. Это нормальная практика», — сказал Живоглядов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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