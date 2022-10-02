Живоглядов: у Циннбауэра своё видение. Могу только догадываться, почему не играю

Защитник московского «Локомотива» Дмитрий Живоглядов высказался о работе главного тренера железнодорожников Йозефа Циннбауэра.

«Почему не играю? Весной при Комппере выходил в старте в каждом матче, кроме одного из-за дисквалификации. В начале этого чемпионата было то же самое. Видимо, у Циннбауэра своё видение. Я его принимаю как игрок. Это футбол, могу только догадываться, почему так произошло.



После ухода Комппера Йозеф сразу начал вызывать нас и проводить личные беседы на разные темы. По моей игре никаких претензий у него не было. Говорит, что уверен во мне, что команда добавляет, когда я выхожу на поле.



Циннбауэр сразу объявил, что считает Гильерме, Баринова, Едвая, Жемалетдинова и меня лидерами команды. Много расспрашивал нас по поводу коллектива, просил ему помогать, потому что мы самые опытные. Это нормальная практика», — сказал Живоглядов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.