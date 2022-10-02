Тен Хаг отреагировал на призывы не брать Роналду на ЧМ-2022

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг отреагировал на призывы в СМИ не брать Криштиану Роналду на чемпионат мира – 2022 в составе сборной Португалии. Напомним, в последних матчах Лиги наций Роналду не сумел отметиться голами за португальцев, что вызвало негодование некоторых болельщиков.

«Если кто-то и может справиться с этим, так это Криштиану Роналду, потому что за ним пристально наблюдал весь мир на протяжении всей карьеры. На него всегда возлагались большие надежды.

Я уверен, что Роналду вернётся в сборную. Он забивал голы всю свою карьеру и в этом году сделает то же самое. А потом, думаю, все замолчат.

Может ли сыграть Роналду с «Манчестер Сити»? Да, я в этом абсолютно точно уверен. Его качества таковы, что он может выйти на поле в старте», — приводит слова тен Хага Sky Sports.

Роналду разбили лицо в матче Лиги наций:

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