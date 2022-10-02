Кухарчук: у судей очень ответственная и эмоциональная работа. Желаю им становиться опытнее
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Полузащитник «Химок» Илья Кухарчук высказался по поводу судейства в России, а также пожелал арбитрам становиться опытнее и принимать только правильные решения.
«Судейство я стараюсь не комментировать, потому что ребята делают свою работу. У судей также очень ответственная и эмоциональная работа. Желаю им, чтобы они становились только опытнее и всегда принимали правильные решения», — сказал Илья Кухарчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
Напомним, подмосковные «Химки» в 11 матчах набрали восемь очков и занимают 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Лидером соревнований является действующий чемпион страны санкт-петербургский «Зенит» (26).
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