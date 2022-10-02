Юрий Сёмин поделился ожиданиями от матча «Зенит» — «Ростов»

Известный тренер Юрий Сёмин поделился ожиданиями от матча 11-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Зенит» — «Ростов». Игра пройдёт сегодня, 2 октября, в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:30.
«Зенит» и «Ростов» показывают определённую стабильность. Они по праву заслуживают первого и второго места в нашем чемпионате на сегодняшний день. Будем ждать хорошей игры. Конечно, «Зенит» всегда фаворит. «Зенит» вообще фаворит в нашем чемпионате», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Санкт-петербургский «Зенит» набрал 26 очков в 10 матчах и занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Ростов» (22) — на третьем месте. В тройку лидеров соревнований также входит московский ЦСКА (23).
- 2 октября 2022
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