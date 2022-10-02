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Игрок «Химок» Кухарчук: тяжело смотреть новости. Семья и тренировки помогают отвлекаться

Игрок «Химок» Кухарчук: тяжело смотреть новости. Семья и тренировки помогают отвлекаться
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Полузащитник «Химок» Илья Кухарчук отметил, что футбол помогает ему отвлечься от текущих событий.

«Тяжело смотреть новости, СМИ. Но мы профессиональные спортсмены, стараемся не пересекать грань спорта и политики и заниматься своим делом на футбольном поле. Семья и тренировки помогают отвлекаться от происходящего.

Мы были на сборах, было по две тренировки в день, поэтому особо не удалось пообщаться с ребятами и знакомыми. Моим близким повестки не приходили.

Не пугают ли слова Терюшкова, что закон действует для всех, и для футболистов тоже? Тяжёлая ситуация. Придут повестки, тогда и стоит общаться с руководством, поднимать этот вопрос. Наше дело сейчас играть в футбол», — сказал Кухарчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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