Инфантино — о трагедии на стадионе в Индонезии: чёрный день для всех, кто любит футбол

Президент международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино высказался о трагедии, произошедшей на стадионе в Индонезии. Напомним, в ходе давки на арене погибло 174 человека.
«Футбольный мир ошарашен трагическими событиями в Индонезии. Это чёрный день для всех, кто любит футбол. Хочу выразить глубочайшие соболезнования семьям и друзьям погибших. Все наши мысли и молитвы – с родственниками жертв и индонезийским народом», — приводит слова Инфантино L'Equipe.
Напомним, трагедия произошла после матча чемпионата Индонезии «Арема» — «Персебая» (2:3), который проходил на стадионе «Канджурухан» в Маланге. После финального свистка неспокойное поведение болельщиков переросло в беспорядки. Фанаты вырвались на газон – между ними и полицией произошла стычка. Разъярённые болельщики начали бросать в силовиков различные предметы, на что те применили в ответ дубинки и гранаты со слезоточивым газом. Методы правоохранительных органов вызвали в толпе панику. Болельщики начали разбегаться и создали давку, в результате которой погибло множество людей.
- 2 октября 2022
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