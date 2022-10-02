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«Лацио» разгромил «Специю» в матче Серии А, Милинкович-Савич оформил дубль

«Лацио» разгромил «Специю» в матче Серии А, Милинкович-Савич оформил дубль
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В матче 8-го тура итальянской Серии А сезона-2022/2023 «Лацио» принимал «Специю». Встреча прошла на стадионе «Олимпико» в Риме и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.

На третьей минуте главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота гостей, однако нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле не сумел его реализовать. На 12-й минуте счёт открыл полузащитник римлян Маттиа Цаканьи. На 24-й минуте встречи защитник Алессио Романьоли упрочил преимущество хозяев. На 62-й минуте хавбек «Лацио» Сергей Милинкович-Савич довёл счёт до разгромного, а в концовке встречи оформил дубль.

Римский «Лацио» набрал 17 очков и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии сезона-2022/2023. «Специя» (8) — на 12-м месте.

Италия - Серия А. 8-й тур
02 октября 2022, воскресенье. 13:30 МСК
Лацио
Рим
Окончен
4 : 0
Специя
Специя
1:0 Цаканьи – 12'   2:0 Романьоли – 24'   3:0 Милинкович-Савич – 61'   4:0 Милинкович-Савич – 90+1'
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