«Лацио» разгромил «Специю» в матче Серии А, Милинкович-Савич оформил дубль

В матче 8-го тура итальянской Серии А сезона-2022/2023 «Лацио» принимал «Специю». Встреча прошла на стадионе «Олимпико» в Риме и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.



На третьей минуте главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота гостей, однако нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле не сумел его реализовать. На 12-й минуте счёт открыл полузащитник римлян Маттиа Цаканьи. На 24-й минуте встречи защитник Алессио Романьоли упрочил преимущество хозяев. На 62-й минуте хавбек «Лацио» Сергей Милинкович-Савич довёл счёт до разгромного, а в концовке встречи оформил дубль.



Римский «Лацио» набрал 17 очков и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии сезона-2022/2023. «Специя» (8) — на 12-м месте.