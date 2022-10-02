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Никита Баженов объяснил, почему матч с «Пари НН» будет сложным для «Спартака»

Никита Баженов объяснил, почему матч с «Пари НН» будет сложным для «Спартака»
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Бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов поделился ожиданиями от матча 11-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари Нижний Новгород».

«Матч с «Пари НН» для «Спартака» будет сложным, особенно после хорошей кубковой победы над «Зенитом». «Пари НН» – сильная команда. Дома играют хорошо, а вторые таймы выдают просто замечательные. «Спартаку» точно будет непросто.

Сейчас осенний отрезок чемпионата, который вносит свои корректировки. Поля становятся мягкими. Мышцы у футболистов под это перестраиваются. Во многих командах есть микротравмы, связанные как раз с этим. Это очень важно. «Пари НН» тоже нужно набирать очки. На фоне победы над «Зенитом» — хочется посмотреть, остались ли у «Спартака» эмоции или нет. Да, команда – фаворит. Но сто процентов, что не будет просто и легко. Опять же на фоне того, что недавно обыграли «Зенит», как бы парадоксально это ни звучало», — сказал Баженов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

«Пари НН» — «Спартак». Будет не сложнее, чем с «Зенитом» «Пари НН» — «Спартак». Будет не сложнее, чем с «Зенитом»
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