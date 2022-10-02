Никита Баженов объяснил, почему матч с «Пари НН» будет сложным для «Спартака»

Бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов поделился ожиданиями от матча 11-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари Нижний Новгород».
«Матч с «Пари НН» для «Спартака» будет сложным, особенно после хорошей кубковой победы над «Зенитом». «Пари НН» – сильная команда. Дома играют хорошо, а вторые таймы выдают просто замечательные. «Спартаку» точно будет непросто.
Сейчас осенний отрезок чемпионата, который вносит свои корректировки. Поля становятся мягкими. Мышцы у футболистов под это перестраиваются. Во многих командах есть микротравмы, связанные как раз с этим. Это очень важно. «Пари НН» тоже нужно набирать очки. На фоне победы над «Зенитом» — хочется посмотреть, остались ли у «Спартака» эмоции или нет. Да, команда – фаворит. Но сто процентов, что не будет просто и легко. Опять же на фоне того, что недавно обыграли «Зенит», как бы парадоксально это ни звучало», — сказал Баженов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
- 2 октября 2022
-
17:07
-
16:56
-
16:53
-
16:50
-
16:45
-
16:26
-
16:20
-
16:10
-
16:07
-
16:05
-
15:58
-
15:50
-
15:28
-
15:20
-
15:18
-
15:07
-
15:00
-
14:57
-
14:54
-
14:43
-
14:40
-
14:20
-
14:00
-
13:37
-
13:35
-
13:30
-
13:20
-
13:15
-
13:00
-
12:59
-
12:42
-
12:34
-
12:32
-
12:30
-
12:17