«Пари Нижний Новгород» — «Спартак»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:00

Сегодня, 2 октября, в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Пари НН» сыграет со «Спартаком». Встреча пройдёт на стадионе «Нижний Новгород» в Нижнем Новгороде. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Пари Нижний Новгород» — «Спартак».



Игру обслужит бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком из Калуги. Помогать ему будут ассистенты Алексей Лунёв (Новосибирск) и Максим Ковалёв (Реутов). В роли резервного рефери выступит Игорь Низовцев (Нижний Новгород).



Московский «Спартак» набрал 19 очков в 10 матчах и занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Пари НН» (12) — на 10-м месте. Лидером соревнований является «Зенит» (26).