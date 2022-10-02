«Ахмат» — «Динамо»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:00

Сегодня, 2 октября, в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Ахмат» сыграет с «Динамо». Встреча пройдёт на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ахмат» — «Динамо».



Игру обслужит бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. Помогать ему будут ассистенты Егор Болховитин (Ленинградская область) и Рустам Мухтаров (Петрозаводск). В роли резервного рефери выступит Евгений Буланов (Саранск).



Московское «Динамо» набрало 16 очков в 10 матчах и занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Ахмат» (14) — на девятом месте. Лидером соревнований является «Зенит» (26).