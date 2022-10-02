Шапи Сулейманова из-за гражданства РФ не пустят в Польшу на еврокубковый матч

Российский полузащитник «Хапоэля» из Беэр-Шевы Магомед-Шапи Сулейманов не сможет принять участие в завтрашнем матче Лиги конференций с польским «Лехом». Всё дело в том, что Польша не пускает на свою территорию граждан РФ, коим является Сулейманов, информирует Sports Walla.

Напомним, матч 3-го тура группового этапа Лиги конференций «Лех» — «Хапоэль» (Беэр-Шева) состоится 6 октября в Познани (Польша). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:45 мск.

22-летний Сулейманов — воспитанник «Краснодара». За первую команду «быков» в 122 матчах Магомед-Шапи забил 23 гола и отдал восемь результативных передач. В «Хапоэле» футболист выступает на правах аренды. За израильскую команду Сулейманов провёл восемь матчей, забил два гола и отдал две результативные передачи.