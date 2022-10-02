Кечинов: расслабленности с «Пари НН» у «Спартака» не будет. Цель клуба — борьба за золото
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Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов поделился ожиданиями от матча 11-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари НН».
«Пари НН» слабее «Спартака» по составу, по игре. Но я надеюсь, что никакой расслабленности у спартаковцев не будет, потому что перед командой стоят высокие задачи: призовые места и, если получится, борьба за золото. Поэтому профессиональной команде как-то неловко даже думать о каком-то недонастрое. Надеюсь, что победа над «Зенитом» придала «Спартаку» не самоуверенности, а уверенности в своих силах, которая позволит им обыграть «Пари НН». В любом случае легко не будет. Каждая игра для спартаковцев должна быть как последняя», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
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