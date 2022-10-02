Холанд оформил дубль в первом тайме матча с «МЮ». Он забил уже 13 голов за 8 игр в АПЛ

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд продолжает покорять Туманный Альбион. Так, норвежский форвард оформил дубль и отдал голевой пас за первый тайм матча 9-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед».

Примечательно, что Холанд забил два гола в ворота «МЮ» буквально за три минуты (на 34-й и 37-й минутах). В обоих случаях ему ассистировал бельгиец Кевин Де Брёйне.

Учитывая матч с «МЮ», Эрлинг провёл уже восемь игр в АПЛ, забил 13 голов и отдал две результативные передачи. При этом за последние три домашних матча в составе «Сити» Холанд забил восемь мячей.

Напомним, сегодня, 2 октября, в матче 9-го тура английской Премьер-лиги сезона-2022/2023 «Манчестер Сити» встречается с «Манчестер Юнайтед». Игра проходит на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)» в Манчестере. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Первое появление Холанда перед фанатами «Сити»: