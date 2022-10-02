«Зенит» — «Ростов»: Малком открыл счёт в матче
Поделиться
Сегодня, 2 октября, в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Зенит» принимает «Ростов». Встреча проходит на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Бразильский нападающий «Зенита» Малком на 14-й минуте открыл счёт. Питерцы совершили перехват и провели быструю атаку. Клаудиньо с фланга сделал пас в штрафную, Малком на замахах раскидал защитников и аккуратно пробил мимо Песьякова.
Напомним, санкт-петербургский «Зенит» набрал 26 очков в 10 матчах и занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Ростов» (22) — на третьем месте. В тройку лидеров соревнований также входит московский ЦСКА (23).
Комментарии
- 2 октября 2022
-
17:07
-
16:56
-
16:53
-
16:50
-
16:45
-
16:26
-
16:20
-
16:10
-
16:07
-
16:05
-
15:58
-
15:50
-
15:28
-
15:20
-
15:18
-
15:07
-
15:00
-
14:57
-
14:54
-
14:43
-
14:40
-
14:20
-
14:00
-
13:37
-
13:35
-
13:30
-
13:20
-
13:15
-
13:00
-
12:59
-
12:42
-
12:34
-
12:32
-
12:30
-
12:17
Партнерский контент