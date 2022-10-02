«Зенит» — «Ростов»: Малком открыл счёт в матче

Сегодня, 2 октября, в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Зенит» принимает «Ростов». Встреча проходит на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Бразильский нападающий «Зенита» Малком на 14-й минуте открыл счёт. Питерцы совершили перехват и провели быструю атаку. Клаудиньо с фланга сделал пас в штрафную, Малком на замахах раскидал защитников и аккуратно пробил мимо Песьякова.

Напомним, санкт-петербургский «Зенит» набрал 26 очков в 10 матчах и занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Ростов» (22) — на третьем месте. В тройку лидеров соревнований также входит московский ЦСКА (23).