Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ахмат — Динамо. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Зенит» — «Ростов»: Малком открыл счёт в матче

«Зенит» — «Ростов»: Малком открыл счёт в матче
Комментарии

Сегодня, 2 октября, в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Зенит» принимает «Ростов». Встреча проходит на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Бразильский нападающий «Зенита» Малком на 14-й минуте открыл счёт. Питерцы совершили перехват и провели быструю атаку. Клаудиньо с фланга сделал пас в штрафную, Малком на замахах раскидал защитников и аккуратно пробил мимо Песьякова.

Напомним, санкт-петербургский «Зенит» набрал 26 очков в 10 матчах и занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Ростов» (22) — на третьем месте. В тройку лидеров соревнований также входит московский ЦСКА (23).

Как красиво забил «Зенит»! Допрыгалась команда Карпина! Матч тура в РПЛ. LIVE Как красиво забил «Зенит»! Допрыгалась команда Карпина! Матч тура в РПЛ. LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022