Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ахмат — Динамо. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»: хозяева ведут со счётом 4:0 после первого тайма

«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»: хозяева ведут со счётом 4:0 после первого тайма
Комментарии

Сегодня, 2 октября, в матче 9-го тура английской Премьер-лиги сезона-2022/2023 «Манчестер Сити» встречается с «Манчестер Юнайтед». Игра проходит на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)» в Манчестере. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Первый тайм манкунианского дерби завершился — к перерыву «Манчестер Сити» выигрывает со счётом 4:0. Голы забивали Фил Фоден (дубль) и Эрлинг Холанд (дубль). Голевые передачи на счету Холанда, Де Брёйне (2) и Бернарду Силвы.

«Манчестер Сити» набрал 17 очков в семи матчах и занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2022/2023. «Манчестер Юнайтед» (12) — на шестом месте. Лидером соревнований на данный момент является лондонский «Арсенал», набравший 21 очко.

«Ман Сити» уже 10 лет обходит «МЮ» по трофеям. Но на этом преимущество не заканчивается «Ман Сити» уже 10 лет обходит «МЮ» по трофеям. Но на этом преимущество не заканчивается
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022