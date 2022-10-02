«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»: хозяева ведут со счётом 4:0 после первого тайма

Сегодня, 2 октября, в матче 9-го тура английской Премьер-лиги сезона-2022/2023 «Манчестер Сити» встречается с «Манчестер Юнайтед». Игра проходит на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)» в Манчестере. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Первый тайм манкунианского дерби завершился — к перерыву «Манчестер Сити» выигрывает со счётом 4:0. Голы забивали Фил Фоден (дубль) и Эрлинг Холанд (дубль). Голевые передачи на счету Холанда, Де Брёйне (2) и Бернарду Силвы.

«Манчестер Сити» набрал 17 очков в семи матчах и занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2022/2023. «Манчестер Юнайтед» (12) — на шестом месте. Лидером соревнований на данный момент является лондонский «Арсенал», набравший 21 очко.