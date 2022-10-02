Нападающий московского «Торпедо» Игорь Лебеденко установил новый рекорд Российской Премьер-Лиги. Он отличился в матче 11-го тура РПЛ с «Факелом». Нападающий открыл счёт, забив в возрасте 39 лет, четырёх месяцев и пяти дней.



В результате Лебеденко стал самым возрастным автором гола в истории РПЛ, которая была создана в конце 2001 года. Предыдущий рекорд принадлежал экс-защитнику ЦСКА Сергею Игнашевичу. Он в 2018 году забил в ворота «Ахмата» в возрасте 38 лет, семи месяцев и 25 дней.



Что касается самой встречи команд, то она закончилась ничьей 2:2.

«Факел» набрал девять очков в 11 матчах и занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Торпедо» (5) — на последнем, 16-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (26).