Нападающий московского «Торпедо» Игорь Лебеденко установил новый рекорд Российской Премьер-Лиги. Он отличился в матче 11-го тура РПЛ с «Факелом». Нападающий открыл счёт, забив в возрасте 39 лет, четырёх месяцев и пяти дней.
В результате Лебеденко стал самым возрастным автором гола в истории РПЛ, которая была создана в конце 2001 года. Предыдущий рекорд принадлежал экс-защитнику ЦСКА Сергею Игнашевичу. Он в 2018 году забил в ворота «Ахмата» в возрасте 38 лет, семи месяцев и 25 дней.
Что касается самой встречи команд, то она закончилась ничьей 2:2.
«Факел» набрал девять очков в 11 матчах и занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Торпедо» (5) — на последнем, 16-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (26).
- 2 октября 2022
-
18:38
-
18:28
-
18:24
-
18:16
-
18:12
-
18:06
-
18:04
-
18:00
-
17:52
-
17:52
-
17:49
-
17:46
-
17:46
-
17:43
-
17:41
-
17:41
-
17:35
-
17:34
-
17:34
-
17:28
-
17:25
-
17:17
-
17:16
-
17:12
-
17:07
-
16:56
-
16:53
-
16:50
-
16:45
-
16:26
-
16:20
-
16:10
-
16:07
-
16:05
-
15:58