«Реал» потерял Куртуа из-за проблем со спиной, в ближайших матчах его заменит Лунин

Бельгийский голкипер «Реала» Тибо Куртуа имеет проблемы со спиной, из-за которых он выбыл на неопределённый срок. Как сообщает официальный сайт мадридского клуба, у вратаря выявлен радикулит, в связи с чем он не примет участия в ближайших матчах.

Уже сегодня «сливочные» встретятся с «Осасуной» в рамках 7-го тура испанской Примеры, а также с «Шахтёром» в 3-м туре Лиги чемпионов, который состоится в среду, 5 октября. В обеих встречах его заменит украинский голкипер Андрей Лунин. При этом неизвестно, сможет ли Куртуа восстановиться к «эль класико», которое состоится 16 октября на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

В этом сезоне Куртуа провёл девять встреч во всех турнирах, в которых пропустил шесть мячей (все — в испанском чемпионате).

«Реал» обыграл «Атлетико» и одержал шестую победу подряд в Ла Лиге:

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