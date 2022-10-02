Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ахмат — Динамо. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Луис Суарес: раньше «Атлетико» проводил две-три атаки за матч, но забивал чаще, чем сейчас

Луис Суарес: раньше «Атлетико» проводил две-три атаки за матч, но забивал чаще, чем сейчас
Комментарии

Форвард уругвайского «Насьоналя» Луис Суарес, ранее выступавший за «Атлетико», поделился мнением о трансформации игры мадридского клуба в последние годы. По мнению нападающего, в последнее время у главного тренера команды Диего Симеоне не было игроков для своей фирменной игры.

«Раньше у Симеоне было много игроков подобного профиля, которые его устраивали. Но теперь у него больше игроков, от которых ждут атакующих действий. В команде есть Жоау Феликс, Антуан Гризманн, Анхель Корреа и другие.

В последнее время уже забывается, что у команды должна быть очень сильная оборона. Раньше «Атлетико» мог провести две-три атаки и забить. А теперь они чаще атакуют, но забивают меньше. Тем не менее, учитывая состав команды, я считаю их претендентами на трофеи», — цитирует Суареса Football Espana.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022