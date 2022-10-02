Луис Суарес: раньше «Атлетико» проводил две-три атаки за матч, но забивал чаще, чем сейчас

Форвард уругвайского «Насьоналя» Луис Суарес, ранее выступавший за «Атлетико», поделился мнением о трансформации игры мадридского клуба в последние годы. По мнению нападающего, в последнее время у главного тренера команды Диего Симеоне не было игроков для своей фирменной игры.
«Раньше у Симеоне было много игроков подобного профиля, которые его устраивали. Но теперь у него больше игроков, от которых ждут атакующих действий. В команде есть Жоау Феликс, Антуан Гризманн, Анхель Корреа и другие.
В последнее время уже забывается, что у команды должна быть очень сильная оборона. Раньше «Атлетико» мог провести две-три атаки и забить. А теперь они чаще атакуют, но забивают меньше. Тем не менее, учитывая состав команды, я считаю их претендентами на трофеи», — цитирует Суареса Football Espana.
- 2 октября 2022
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