«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»: Антони сократил отставание в счёте дальним ударом

Сегодня, 2 октября, в матче 9-го тура английской Премьер-лиги сезона-2022/2023 «Манчестер Сити» встречается с «Манчестер Юнайтед». Игра проходит на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)» в Манчестере. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



В начале 56-й минуты «красные дьяволы» обосновались на половине поля «горожан». Какое-то время мяч перемещался из зоны в зону, после чего оказался у вингера Антони. Бразилец решился на дальний удар, который полетел точно в дальний угол впритирку со штангой — 1:4.



«Манчестер Сити» набрал 17 очков в семи матчах и занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2022/2023. «Манчестер Юнайтед» (12) — на шестом месте. Лидером соревнований на данный момент является лондонский «Арсенал», набравший 21 очко.

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